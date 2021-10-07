Исследование: россияне стали много тратить на лекарства и онлайн-консультации врачей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россияне за последний год (июнь 2020 - июнь 2021 года) стали много тратить на лекарства и онлайн-консультации врачей. К такому выводу пришли эксперты РГС Банка в своем исследовании трат 200 тыс. клиентов по дебетовым картам (есть в распоряжении ТАСС).

"В пятерке лидеров - расходы на продукты питания (38% транзакций), авто (15%), хозяйственные и строительные товары (13%), электронику (8%) и одежду (7%). При этом ожидаемо значительной оказалась доля трат в категориях аптеки (6%) и консультации врачей (3%). 4% расходов пришлись на рестораны, 2% и 1% - на остальной досуг и прочие покупки в торговых сетях", - указано в исследовании.

При этом категория "медицина" уже в июне текущего года вошла в топ-5 категорий-лидеров трат, вытеснив "электронику". Средний чек в аптеке за это время и в июне, и в предшествующие ему 12 месяцев составлял примерно 600 рублей.

В тоже врем расходы на консультации врачей сохраняли стабильные позиции весь отчетный период, занимая восьмую строчку в рейтинге трат. На первом месте в этой категории оказалась оплата услуг в приложении телемедицины со средним чеком в 2 200 рублей. Второе место заняли траты на услуги стоматологов со средним чеком в 5 200 рублей.