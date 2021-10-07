Reuters: глава МВФ считает, что аудиторская фирма превратно истолковала ее действия в ВБ

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что американская компания WilmerHale превратно истолковала ее действия на посту исполнительного директора Всемирного банка (ВБ) в аудиторском отчете, посвященном докладу ВБ Doing Business за 2018 год. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, в распоряжении которого оказался текст заявления главы фонда, выступавшей перед Исполнительным советом организации.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на посту исполнительного директора ВБ Георгиевой.

Как глава фонда рассказала во время встречи с членами совета в среду, WilmerHale заверила ее в том, что ее участие в расследовании является конфиденциальным, а она не является стороной, в отношении которой проводилось само разбирательство. Директор-распорядитель подчеркнула, что некоторые ее слова были вырваны из контекста, и аудиторы не дали ей возможность проверить точность зафиксированных высказываний. Георгиева также отвергла вывод аудиторов о том, что она и другие сотрудники ВБ высокого ранга оказывали давление на работников с целью изменения данных в пользу Китая.

Директор-распорядитель назвала выводы аудиторов "возмутительными и не соответствующими действительности". "Предположение о том, что после почти 20 лет работы во Всемирном банке я вдруг начала бы ненадлежащим образом оказывать давление на сотрудников банка с целью изменить информацию в отчете, возмутительно и не соответствует действительности. Банк и фонд опираются на эти данные и анализ. Портить их просто недопустимо", - отметила она, заявив, что остается "до глубины души" приверженной выполнению жизненно важной миссии фонда.

Встреча Исполнительного совета МВФ с юристами компании в понедельник, как отмечает Рейтер, продлилась около пяти часов. Члены совета планируют в пятницу на заседании вновь обсудить аудиторский отчет. По данным агентства, они хотят завершить процесс рассмотрения обвинений юристов в адрес Георгиевой до ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ, которая начнется на следующей неделе.

Об аудите

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности, показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре ВБ сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении их в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как рассказал в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место РФ в рейтинге Doing Business потенциально выше 28-го, так как ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эта инициатива банком изучалась.