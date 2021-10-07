Исследование: россияне стали покупать меньше творога, яиц и шоколада

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россияне стали покупать меньше творога, яиц и шоколада в 2021 году, чем в 2020, однако больше полуфабрикатов и майонеза, говорится в исследовании онлайн-сервиса "СберМаркет", которое есть в распоряжении ТАСС.

Традиционно самые популярные продукты в корзине клиентов: свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, свежее мясо, сыры, минеральная вода, макаронные изделия, крупы, сладости, отмечается в материале.

"Однако при сравнении пользовательских корзин за сентябрь 2021 года и сентябрь 2020 года в "СберМаркете" отметили новые тренды: доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% - в 2021, доля яиц - с 30% до 24%, доля шоколада - с 20% до 14%, а среди категорий самых популярных продуктов он спустился с 14 строчки до 20", - говорится в тексте исследования.

При этом увеличились продажи полуфабрикатов: доля майонеза увеличилась на 2% в общем количестве пользовательских корзин, полуфабрикатов на 1%, пельменей, мантов и вареников - на 2%. Также выросла доля хлебобулочных изделий, но менее чем на 1%. Часть продуктов сохранила свою долю на прошлогоднем уровне, например, мороженое (15%), сосиски и сардельки (14%), газированные напитки (12%), мясные деликатесы (12%), вареные колбасы (11%), соленая и копченая рыба (7%), добавляется в материале.

Женщины на 22% дольше собирают заказ, чем мужчины, и тратят на это более часа. Среднее количество продуктов в корзине - 21 шт., а в процессе сбора корзины потребители в первую очередь добавляют в заказ бананы, молоко и воду. Среди "первых" категорий - фрукты, молоко, вода, сыры и овощи, заключают эксперты.

Об исследовании

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" сравнил продажи продуктов питания в категории скоропортящихся продуктов в сентябре 2021 и 2020 годов. Для этого в компании проанализировали данные по более 3 миллионам заказов в 150 городах по всей России.

"СберМаркет" - это сервис доставки продуктов и товаров из магазинов. Сервис обеспечивает доставку из 77 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.