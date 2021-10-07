CNN: взломавшие SolarWinds хакеры могут быть причастны к новым атакам на сайты властей США

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Хакеры, ответственные за кибератаку на компанию SolarWinds год назад, возможно, осуществили новую серию атак на сайты федеральных ведомств США уже в 2021 году. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на вице-президента и главного инженера работающей в сфере кибербезопасности компании Mandiant Чарльза Кармакала.

"Группировка скомпрометировала сайты многих государственных учреждений и организаций, которые занимаются вопросами внутренней и внешней политики, а также компаний в сфере IT, обеспечивающих доступ к конечным целям хакеров в Северной Америке и Европе", - сказал он. Кармакал не стал уточнять, о каких именно компаниях идет речь. Он также не смог сказать, удалось ли хакерам похитить какую-либо информацию.

CNN в подтверждение своих данных ссылается на некий источник в администрации Джо Байдена, согласно которому "данная тема обсуждалась на недавних встречах совета по национальной безопасности". Телекомпания не уточняет, идет ли речь о действиях той же самой группировки, которая, по версии американской стороны, может быть связана с Россией, или вообще о кибербезопасности. Официальные органы США, а также сенаторы и конгрессмены о каких-либо новых атаках в киберсфере на американские учреждения и компании в последние недели не заявляли.

CNN не приводит иных подтверждений своих данных, в том числе от других специалистов в сфере кибербезопасности, и не объясняет, почему в качестве источника данной информации остановилась на вице-президенте одной из множества фирм, работающих в киберсфере.

Взлом SolarWinds

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России санкции, мотивировав это решение среди прочего обвинениями в причастности российской разведки к взлому SolarWinds. Москва эти доводы неоднократно отвергала и объявила о контрмерах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Тема борьбы с "российскими хакерами" регулярно поднимается американскими СМИ. С ними связываются серьезные сбои в работе тех или иных сайтов, неподтвержденные сообщения о появлении в даркнете очередных баз с персональными данными. Однако с момента проведения российско-американского саммита в Женеве 16 июня ни одна из этих историй не получила развития.