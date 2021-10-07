Россияне рассказали, когда работают лучше всего

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зима - самое продуктивное время для работы сотрудников российских компаний, а самый эффективный день - вторник. При этом для трети работников время года не имеет значения, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob среди, проведенного среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны 28 сентября - 4 октября 2021 года.

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"Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето - наименее продуктивный сезон: только 13% сообщили, что теплые дни способствуют их работе. Затруднились оценить свою продуктивность в разное время года 35% россиян. Как правило, они не связывают эффективность работы с сезоном", - говорится в аналитике компании.

Тех, кто отлично работает зимой, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (по 25%). Весна чаще вдохновляет женщин (16%), а лето - мужчин (15%). Считать самым продуктивным временем года лето, то есть традиционный сезон отпусков и поездок на дачу, свойственно в большей степени молодежи до 24 лет, чем россиянам старше 45 (15% против 9%).

В течение рабочей недели эффективность работы тоже колеблется. Каждый пятый работающий по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье сообщил, что самый продуктивный день для него - это вторник: к этому времени рабочий настрой полностью восстанавливается после выходных, а усталость от будней еще не накопилась (21%). 15% наиболее эффективны по средам, а 12% - по понедельникам. Трудовые подвиги по четвергам и пятницам - явление редкое: в эти дни лучше всего работают лишь 9% и 8% россиян соответственно.