Эксперт: рост цен на материалы не сказался на сроках строительства метро в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Рост цен на стройматериалы не сказался на сроках строительства новых линий и станций московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор - руководитель дивизиона по строительству метро холдинга "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк в кулуарах международного форума 100+ Technobuild в Екатеринбурге.

"На сроках строительства это не отразилось, во многом благодаря нашему большому опыту и ресурсу. Исходя из опыта строительства предыдущих линий мы поняли, что нужно иметь складской запас, поэтому пока шло "устаканивание" цен, мы подождали, пока рынок остынет и цены вернутся", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что стоимость объектов выросла, но незначительно. "Если взять не какие-то отдельные позиции, а стоимость объектов в целом, то они подорожали, но не глобально. Мы ищем варианты, как их удешевить за счет увеличения производительности, выработки на разных процессах", - пояснил Кивлюк.

АО "Мосинжпроект" - российский инжиниринговый холдинг, на 100% принадлежащий правительству Москвы. "Мосинжпроект" выступает оператором программы развития московского метрополитена, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, управляющей компанией по строительству гражданских проектов, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы, управляет девелоперскими проектами.