Фитнес-клубы РФ в сентябре продали на 7,9% меньше абонементов, чем до кризиса

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Продажи клубных карт и абонементов в российской фитнес-отрасли в сентябре 2021 года оказались ниже на 7,9% по сравнению аналогичным периодом докризисного 2019 года. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"В сентябре 2021 года продажи клубных карт и абонементов в среднем по российскому рынку были ниже на 7,9% по сравнению аналогичным периодом докризисного 2019 года. При этом рынок фитнес-услуг начал показывать обнадеживающую динамику в сравнении с показателями предыдущего месяца. Так, относительно августа 2021 года отрасль закрыла сентябрь с приростом по продажам клубных карт и абонементов на 3,6%", - сказала она.

По ее словам, в целом по России на рынке фитнес-услуг "сохраняется минусовой разрыв между докризисными показателями 2019 года к 2021 году". "Позитивным исключением является московский регион. Многим крупным игрокам рынка удалось вплотную приблизится к докризисной планке продаж и даже ее преодолеть", - уточнила собеседница агентства.

Силина рассказала, что по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года продажи дополнительных услуг в среднем по российскому рынку "в сентябре 2021 года упали на 8,0% (к докризисному периоду - прим. ТАСС), но наблюдается незначительная положительная динамика в сравнении с августом".

При этом в ряде регионов в связи с ужесточением ограничительных мер для отрасли "фитнес-бизнес несет огромные убытки". Так, продажи клубных карт и абонементов показывают "падение в среднем на 40% в Ростовской, Астраханской, Самарской областях, а также в Удмуртской, Хакасской республиках", сказала она. Глава фитнес-сообщества пояснила, что в этих регионах введено или анонсировано требование о допуске посетителей на физкультурно-оздоровительные объекты по QR-коду, свидетельствующему о вакцинации против ковида.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.