Объем производства вина на Кубани может сократиться на 15%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Летние подтопления в Краснодарском крае, являющемся одним из основных винодельческих регионов страны, приведут, по прогнозу, к потере 30 тыс. тонн винограда, в результате объем производства вина может сократиться на 30 млн бутылок. Об этом ТАСС в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень" заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Мезоциклон прошел по территории Краснодарского края в августе, губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что более 13 тыс. га виноградников были подтоплены, из них 2,5 тыс. - молодые. Специалисты проводили оценку ущерба. Сообщалось, что повреждены более 1 тыс. га виноградников, которые в основном расположены в Темрюкском районе.

"Ущерб для виноградарей составляет порядка 600 млн рублей: потеря урожайности, многолетних насаждений самого винограда. То есть недополучим порядка 30 тыс. тонн винограда, то есть порядка 30 млн бутылок не изготовим", - сказал Коробка, отвечая на вопрос ТАСС об ущербе от непогоды в летний период.

Он отметил, что в регионе экономика винограда развивается успешно. После введения на краевом уровне запрета на застройку виноградопригодных земель власти региона намерены увеличивать площади под виноградниками. По словам вице-губернатора Краснодарского края, инвесторы проявляют большой интерес, готовы вкладываться в проекты по закладке виноградников.

В 2020 году объем урожая винограда превысил 200 тыс. тонн, в регионе производят 200 млн бутылок вина в год.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Основные товарные виноградники расположены в следующих муниципальных образованиях: Темрюкский район - 19 тыс. га, город-курорт Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, город-курорт Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае работают 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.