СП Mail.ru Group и Сбера получило 12,2 млрд рублей допфинансирования

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) Mail.ru Group и Сбера O2O получило дополнительное финансирование в размере 12,2 млрд рублей на дальнейшее развитие активов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый раунд финансирования в размере 12,2 млрд рублей предоставляется в форме акционерного капитала. Таким образом, общий объем инвестиций Сбера и Mail.ru Group в СП, предоставленный в 2021 году, составил около 43 млрд рублей и был внесен партнерами в равных долях. Хотя СП остается в активной инвестиционной фазе, акционеры сосредоточены не только на росте, но и на оптимизации юнит-экономики. Ожидается, что выход на безубыточность основных активов произойдет в ближайшие два - три года", - отмечается в сообщении.

Сбер и Mail.ru Group после дополнительного финансирования сохранят равные доли в СП (по 45,01%), а оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

В периметр СП входят следующие активы: фудтех - Delivery Club (98%), "Самокат" (85%), "Кухня на районе" (85%), r_keeper (99%) и Performance Group (25%), а также транспорт - "Ситимобил" (97%), "Ситидрайв" (77%), 2ГИС (3%).

В компании отметили, что акционеры положительно оценивают успехи, достигнутые O2O с момента его создания в 2019 году. В четвертом квартале 2019 года оборот составлял 3,4 млрд рублей, а ко второму кварталу 2021 года вырос более чем в 13 раз и достиг 45,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот во втором квартале 2021 года увеличился в 1,8 раза.

Дополнительное финансирование будет направлено на дальнейшее развитие активов O2O, в том числе на совершенствование технологий и привлечение новых сотрудников, добавили в компании.

"Пандемия ускорила структурные изменения, благодаря чему рынок значительно вырос, а вместе с этим появились новые возможности и перспективы роста. В частности, практически исчез давний культурный барьер, связанный с привычками в потреблении еды, - и теперь пользователи ожидают максимально быстрой и удобной доставки. Мы намерены оставаться в авангарде этого рынка. Также выросла важность удобного и безопасного транспорта. Мы видим множество возможностей для колоссального роста, и дополнительные инвестиции позволят нам ими воспользоваться. Партнерство дает нам возможность быстро реагировать на изменения и наращивать долю на рынке, продолжая совершенствовать наши технологические решения", - приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Об СП

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) Сбера и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года.

СП включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.