Экзамены для строителей из Узбекистана перед въездом в Россию начнутся в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Проверку квалификации трудовых мигрантов в Узбекистане для работы на российских стройках планируется начать в ноябре, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ в конце сентября подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны в том числе договорились о проверке квалификации иностранных рабочих кадров в области строительства.

"Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России", - сказал Глушков.

По его словам, дистанционный теоретический экзамен, организацией которого НОСТРОЙ занимается на территории Узбекистана, на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и на 20% - из вопросов по охране труда.

Глушков также пояснил, что экзамен будет добровольным. Он отметил, что гражданин Узбекистана может въехать в Россию по туристической визе, получить патент и после этого пойти работать - это не будет заградительным барьером для заключения трудовых отношения. "Однако наш независимый экзамен подтвердит знания специалиста и даст работодателю определенную гарантию", - сказал собеседник агентства, добавив, это также это гарантия официального трудоустройства для гражданина Узбекистана.

Также Глушков сообщил, что проверку квалификации мигрантов из Таджикистана и Белоруссии перед въездом в Россию для работы на стройках планируется ввести до конца 2021 года. "Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Белоруссии. Я думаю, что до конца года мы запустим и там экзамены. С Белоруссией уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу", - сказал Глушков.

Он уточнил, что 80% строительных мигрантов в России приходится на граждан Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Кроме того, организация квалификационной проверки строителей в будущем будет предложена Киргизии, добавил собеседник агентства.

Реестр трудовых мигрантов

В результате НОСТРОЙ будет вести открытый реестр прошедших оценку квалификации мигрантов. Как отметил Глушков, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, сколько мигрантов работает в России на стройке. Кроме того, на основе такого реестра в планах у объединения создать электронную базу иностранных кадров, с помощью которой малые строительные компании смогут подбирать себе рабочих, так как на сегодняшний день массовый въезд мигрантов предусмотрен для нужд крупных организаций.

"В целом узбекская сторона готова обеспечить одновременное нахождение в России около 40 тыс. специалистов. Задача - равномерно обеспечить загрузку, чтобы количество иностранцев на территории России было постоянным, так как стройка ведется круглый год", - подчеркнул Глушков.

Ранее в Минстрое России сообщили, что представители министерства в составе официальной российской делегации посетили Ташкент, где обсудили с коллегами из Узбекистана пилотный проект по привлечению в Россию трудовых мигрантов. По оптимизированному механизму планируется централизованный ввоз 10 тыс. специалистов из Узбекистана, добавляли в Минстрое РФ.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.