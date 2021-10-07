В России появилась новая категория земель "под виноградарство"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Росреестр ввел новый вид разрешенного использования земель "под виноградарство" для их защиты от застройки. Приказ вступает в силу 8 октября, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В нашей стране спрос на отечественный виноград и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесение изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Приказ устанавливает новый вид разрешенного использования земельных участков "Возделывание винограда на виноградопригодных землях". Как уточнили в Росреестре, на такой территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Документ направлен на создание условий для повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этих отраслей малых формах хозяйствования, добавили в пресс-службе. До сих пор земельные участки, занятые виноградниками, имели вид разрешенного использования "садоводство".

Ранее с предложением выделить пригодные для выращивания винограда земли выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что нужно полностью исключить использование таких земель в других целях.