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Газпромбанк и ВЭБ.РФ выдадут бридж-кредит на 166,4 млрд рублей на ГПЗ в Усть-Луге

Средства выделят в два этапа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Газпромбанк совместно с ВЭБ.РФ стали участниками синдиката для предоставления бридж-финансирования на строительство газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга в Ленинградской области, реализуемого компанией "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"). Размер кредита составит 166,4 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.

"Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд рублей сроком на два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках первого этапа будет привлечен основной объем финансирования: Газпромбанк предоставит 45 млрд рублей, ВЭБ.РФ - 94,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Проект реализует "Русхимальянс", он является частью проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга".

Газпромбанк и ВЭБ.РФ выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката по предоставлению кредита.

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