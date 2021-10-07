Мишустин назвал природный туризм одним из перспективных направлений развития отрасли

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Природный туризм является одним из перспективных направлений в отрасли, правительство РФ уделяет вопросам развития внутреннего туризма особое внимание. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в послании участникам и гостям международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России", текст которого опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Приветствую вас на международной конференции, посвященной природному туризму, который является одним из перспективных направлений развития отрасли. Ведь Россия - красивейшая и гостеприимная страна с уникальными природными достопримечательностями, привлекающими большое количество путешественников", - отмечает премьер.

"Правительство уделяет особое внимание развитию внутреннего туризма. Делает все, чтобы российские и иностранные граждане с комфортом путешествовали, открывали для себя заповедные края России, - указывается в послании Мишустина. - Для этого запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого действуют меры государственной поддержки и создаются условия для строительства современной туристической инфраструктуры, повышения качества услуг, в том числе для развития природного туризма".

Глава кабмина назвал конференцию уникальной площадкой, где могут дискутировать эксперты, представители власти и бизнеса. Он пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность, что насыщенная программа мероприятия позволит "обсудить актуальные профессиональные вопросы, проанализировать существующие проблемы, вместе найти пути их решения".

IV Международная конференция "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" проводится 6-8 октября 2021 года на горном курорте "Роза Хутор".