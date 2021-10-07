МЭР: объем рынка большегрузных дронов в течение трех лет составит 1,5 млрд рублей в год

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Ежегодный объем рынка большегрузных дронов к третьему году реализации экспериментально-правового режима (ЭПР) для применения грузовых беспилотных летательных аппаратов, который планируется запустить в Томской области до конца года, составит почти 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам демонстрационного запуска грузовых дронов на авиационной площадке имени Чкалова в Томском районе.

"Бизнес заинтересован в скорейшем запуске большегрузных дронов. Благодаря беспилотным летательным системам компании смогут доставлять на большие расстояния стройматериалы, металлоконструкции и другие объекты. <…> По нашим оценкам, к третьему году эксперимента ежегодный объем рынка в отрасли достигнет почти 1,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Владислава Федулова.

Минэкономразвития России уже подготовило проект постановления правительства России по запуску экспериментального правового режима, он проходит этап общественного обсуждения. Проект ЭПР предусматривает применение на территории Томской области специального регулирования: некоторые требования Воздушного кодекса могут быть изменены или исключены для участников ЭПР на срок действия эксперимента в регионе, то есть на три года.

В рамках ЭПР на территории Томской области планируется применять беспилотные авиационные системы весом более 30 кг для доставки тяжеловесных грузов - от 0,1 кг до 1,5 тыс. кг, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. В настоящее время программный документ эксперимента предусматривает участие 13 субъектов ЭПР.

В августе в Томском районе открылась авиационная площадка, которая стала первым эксплуатационным центром по пилотному проекту "Тайга". В нем будут созданы места для работы экипажей беспилотных летательных аппаратов, будут отрабатываться технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов. До этого работа с беспилотниками велась операторами на обочинах дорог из микроавтобусов без каких-либо удобств и инфраструктуры.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольшую заинтересованность в сервисах "Тайги" проявили в нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание нарушителей, незаконно находящихся в охраняемых зонах.