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Энергетический кризис в Европе
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Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м

Индекс TTF растерял около 20%
© AP Photo/Selcan Hacaoglu

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг продолжает снижаться. К 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября, следует из данных торговой площадки.

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Цена опускалась до $973 за тыс. куб. м, хотя на открытии находилась в районе $1250 за тыс. куб. м.

Индекс TTF растерял около 20% к значению предыдущего торгового дня.

В среду цена на ноябрьский фьючерс примерно в 12.00 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

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