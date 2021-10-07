В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Совместное производство российской вакцины "Спутник V" запущено в Узбекистане. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе телефонного разговора было отмечено "динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям". Так, помимо запуска совместного производства вакцины от коронавируса, наблюдается устойчивый рост объемов взаимной торговли и масштабов промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков России и Узбекистана.