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Пандемия COVID-19
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В Узбекистане запустили совместное с Россией производство вакцины "Спутник V"

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что в ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с Владимиром Путиным было отмечено "динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям"

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Совместное производство российской вакцины "Спутник V" запущено в Узбекистане. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Запущено совместное производство вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе телефонного разговора было отмечено "динамичное развитие взаимодействия по всем направлениям". Так, помимо запуска совместного производства вакцины от коронавируса, наблюдается устойчивый рост объемов взаимной торговли и масштабов промышленной кооперации, включая новые проекты с участием ведущих предприятий и банков России и Узбекистана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичПандемия COVID-19
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