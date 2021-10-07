Глава ЕК рассказала, в чем заключается решение энергетического кризиса в Европе

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Решение энергетического кризиса, охватившего Европу, заключается в переходе на зеленую энергетику. Такое мнение высказала в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" [по переходу на зеленую энергетику], чтобы она стала энергетически независимой", - сказала глава ЕК.