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Энергетический кризис в Европе
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Глава ЕК рассказала, в чем заключается решение энергетического кризиса в Европе

Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно ускорить реализацию сделки по переходу на зеленую энергетику

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Решение энергетического кризиса, охватившего Европу, заключается в переходе на зеленую энергетику. Такое мнение высказала в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" [по переходу на зеленую энергетику], чтобы она стала энергетически независимой", - сказала глава ЕК.

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Фон дер Ляйен, УрсулаЭнергетический кризис в Европе
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