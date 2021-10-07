В ВТБ заявили, что российский рынок автокредитования с начала года вырос в полтора раза

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские банки с начала 2021 года выдали автокредитов на сумму более 820 млрд рублей, что на 55% превышает показатель девяти месяцев 2020 года. При этом автомобилисты все чаще предпочитают покупать подержанные машины, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

"За девять месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили более 820 млрд рублей, что на 55% превышает результат за аналогичный период 2020 года. На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей", - говорится в сообщении банка.

Клиенты ВТБ за январь - сентябрь заключили более 65 тысяч сделок на покупку авто в общей сложности на 73 млрд рублей, что на 40% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи составили 7,6 млрд рублей, что на треть выше сентября 2020 года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок Lada, Hyundai и Kia.

Регионами - лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и область (23,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,7 млрд рублей), а также Краснодарский край (3,5 млрд рублей) и Республика Татарстан (2,7 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16%, до 1,1 млн рублей.

"На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов все больше смещается в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам трех кварталов наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в 2,5 раза, до 2,5 млрд рублей. Продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60% и достигли 12 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 34%, составив 58,6 млрд рублей", - отметили в ВТБ.

Прогноз на год

По оценке аналитика "ВТБ капитал" Владимира Беспалова, продажи автомобилей в России вырастут в 2021 году на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия. При этом нехватка автомобилей, вызванная глобальным дефицитом микроэлектроники, все сильнее сказывается на российском рынке.

"Несмотря на сохраняющийся спрос, он снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года", - полагает Беспалов, слова которого приведены в сообщении банка.