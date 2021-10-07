Завод "Москокс" в Видном оштрафовали на 1,28 млн рублей за вред экологии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Завод "Москокс" (входит в "Мечел") в Видном по решению суда оштрафован на 1,28 млн рублей за нанесение вреда окружающей среде, приостановлена работа специального трубопровода завода. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Instagram.

"Суд постановил оштрафовать АО "Москокс" на 1,28 млн рублей. Такова оценка нарушений, выявленных на предприятии нашими инспекторами", - написала Радионова.

Как отметила Радионова, специалисты Росприроднадзора осуществили проверку завода и установили, что предприятие умышленно занижает показатели выбросов. "Очистка газа работает не по регламенту, загрязняется почва и атмосфера. Сейчас через суд удалось добиться приостановки работы специального трубопровода компании. "Москокс" пытался обжаловать это решение, но суд отказал", - добавила глава ведомства.

Радионова напомнила, что Росприроднадзор получал сотни жалоб от жителей Видного на химический запах, жжение в глазах и в горле после выбросов на заводе. "Временно проблема решена. Но не стратегически: нельзя позволить, чтобы предприятия с таким уровнем технического оснащения, такие крупные загрязнители продолжали работать в городе. Здесь нужна или очень глубокая модернизация, или перенос площадки", - резюмировала руководитель Росприроднадзора.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "Мечела".