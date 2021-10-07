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Россия и Сербия могут подписать долгосрочный договор на поставку газа до конца года

Вице-премьер заявил, что особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны

ЗЛАТИБОР /Сербия/, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.

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"Вы достроили свою часть "Турецкого потока", теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта - газа - в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной - транзитером газа, это очень хорошо. И я надеюсь, что "Газпром" до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь, долгосрочный договор на поставку в Сербию газа", - сказал он на заседании российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в четверг.

"Особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны", - добавил российский вице-премьер.

Газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") начал работать в Сербии с 1 января 2021 года, после чего туда начал поступать природный газ из России. Пролегающий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой российский газ должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год.

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