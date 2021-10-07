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Энергетический кризис в Европе
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Еврокомиссар считает, что взлет цен на газ грозит странам ЕС социальными потрясениями

Мейрид Макгиннес считает, что у правительств стран Европейского союза есть возможности оказать помощь тем, кто нуждается в ней нуждается

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Газовый кризис в Европе грозит социальными и политическими потрясениями странам Евросоюза, если правительства стран ЕС не окажут поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес, выступая в четверг на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.

"Если мы не предоставим необходимой помощи и не признаем, что это сложное время, могут произойти социальные и политические потрясения", - предупредила она, подчеркнув, что у правительств стран ЕС "есть все возможности оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке".

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Энергетический кризис в Европе
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