Источник: наднациональным институтам ЕС стратегически выгодны высокие цены на газ

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия и наднациональные институты Брюсселя имеют стратегические выгоды от высоких цен на газ и нестабильности рынка углеводородов, поскольку это делает рентабельной зеленую энергетику. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при ЕС.

"Институтам ЕС выгодны высокие цены на газ и нестабильность на рынках углеводородов, поскольку они делают рентабельной дорогую зеленую энергетику", - сказал он.

"Высокая цена на газ перекладывается на конечных потребителей - европейские семьи и бизнес, а выплаты компенсаций наиболее уязвимым группам населения - это сфера компетенции национальных правительств Евросоюза. Тем временем Еврокомиссии больше не надо убеждать европейских граждан платить на 30-40% больше ради перехода на чистую энергию, а можно позиционировать ее как более дешевую, надежную и чистую альтернативу на фоне пиковых цен на газ", - заявил он.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции после саммита ЕС в Словении, что ЕК не намерена пересматривать свой подход к переводу всей экономики ЕС на "зеленые рельсы". "Мы видим, что цены на газ взлетели в небо. Это глобальная ситуация на мировом рынке, которая вызвана восстановлением экономики, - отметила она. - Однако цены на зеленую энергию остаются стабильны, и это подтверждает, что мы должны продолжать развивать собственную зеленую энергетику". Фон дер Ляйен также выступила за снижение зависимости Евросоюза от импорта углеродного топлива, 90% которого страны ЕС закупают за рубежом.

В среду сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов вырастала до нового исторического рекорда, превысив $1 900 за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а в четверг снижение продолжилось ниже отметки в $1 000 долларов за 1 тыс. куб. м газа.