По прогнозам АТОР 2021 год может оказаться рекордным по объему турпотока внутри страны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Текущий год может оказаться рекордным по количеству туристических поездок внутри России, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-саммита Travelpayouts.

"В совокупности эти 11 (наиболее популярных в 2021 году - прим. ТАСС) регионов приняли более 53 млн путешественников. Хочется акцентировать внимание, что мы говорим не о 53 млн человек, а о 53 млн поездок только в 11 регионах. Можно на основании этого прогнозировать, что 2021 год может оказаться рекордным по количеству туристических поездок по сравнению со всеми предыдущими годами", - сказала она.

По данным АТОР, Краснодарский край за 9 месяцев 2021 года посетили 14,5 млн российских туристов, Подмосковье - 10,2 млн, Крым - 8,3 млн, Санкт-Петербург - 3 млн, Татарстан - 2,7 млн, Иркутскую область - 1,1 млн, Екатеринбург - 1 млн. Москву за шесть месяцев 2021 года посетили 13 млн туристов, республику Алтай - 1,1 млн. В Калининграде за восемь месяцев побывали 1,3 млн россиян, в Ставропольском крае - 0,8 млн.

"Только по этим регионам мы видим динамику где-то плюс 15-20% относительно уровня 2019 года, даже не 2020 года, когда у нас был локдаун", - подчеркнула Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что более 18 млн туристов посетили Крым и Краснодарский край в январе - августе 2021 года. В частности, Краснодарский край посетили 12,4 млн туристов, Крым - порядка 6 млн. Эксперт предположил, что внутренний туризм, в отличие от выездного, в 2021 году восстановится до уровня "доковидного" 2019 года.