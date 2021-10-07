Песков: увеличение поставок газа из РФ в Европу зависит от коммерческих договоренностей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу есть, все зависит от коммерческих договоренностей. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помочь Европе, но не в ущерб себе. Что говорили о газовом кризисе на встрече у Путина

На вопрос, зависит ли возможность увеличения экспорта газа из РФ в Европу от "Северного потока - 2", представитель Кремля ответил отрицательно. "Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны", - констатировал Песков. Он напомнил, что об этом в среду говорил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - отметил представитель Кремля.