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Энергетический кризис в Европе

Песков: увеличение поставок газа из РФ в Европу зависит от коммерческих договоренностей

Возможность увеличения экспорта газа из РФ не зависит от "Северного потока - 2", отметил представитель Кремля

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Потенциал для увеличения поставок российского газа в Европу есть, все зависит от коммерческих договоренностей. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На вопрос, зависит ли возможность увеличения экспорта газа из РФ в Европу от "Северного потока - 2", представитель Кремля ответил отрицательно. "Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны", - констатировал Песков. Он напомнил, что об этом в среду говорил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - отметил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭнергетический кризис в Европе
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