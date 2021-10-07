Врио главы Владимирской области отметил большой потенциал региона для развития

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев оценил потенциал региона выше Калужской области, которая за последние 10 лет смогла стать лидером по темпам экономического развития. Авдеев работал в Калуге в 2006 году, когда в регионе начался экономический подъем.

"Калужская область - это единственный регион, который за последние 10 лет из региона дотационного стал регионом донором. <...> Фундаментом этого, стартом, стал 2006 год, новая индустриализация экономического потенциала. На мой взгляд, сравнивая Калугу 2006-2007 года и Владимир сейчас - Владимир имеет больший потенциал", - сказал он в четверг журналистам в ходе брифинга.

Авдеев уточнил, что преимуществом Владимирской области является большее число жителей, развитый туризм по "Золотому кольцу", хорошая логистика, в том числе близость к Москве и наличие крупных автомагистралей. "Мы попробуем нащупать те точки роста, которые, может быть, находятся в зачаточном состоянии, придать импульс", - добавил Авдеев.

Врио губернатора также планирует формировать управленческую команду, опираясь на людей, которые работали в регионе до его приезда.

"Те люди, которые работают здесь, они лучше знают ситуацию, и времени на то, чтобы как-то долго ходить и препираться, у нас, наверное, нет. Может быть, два человека, которые мне очень важны с точки зрения, наоборот, более быстрого вхождения в вопросы региональные, наверное, может быть, появятся, но, поверьте, это не тотальная замена команды. В данном случае точно будет опора на те кадры, которые есть", - сказал он.

Он также сообщил, что рассчитывает на помощь федерального центра в строительстве быстровозводимого ковидного госпиталя в регионе. "В ближайшее время, надеюсь, мы получим одобрение, <…> надеюсь, нам помогут одобрить заявку на быстровозводимый ковидный госпиталь. Сейчас над этим будем работать. Пока никакого одобрения нет, но я очень надеюсь, что нам помогут. <…> Думаю, что наши коллеги из федеральных ведомств пойдут на встречу", - сообщил он.

Врио главы региона отметил, что ситуация с коронавирусом в области вызывает обеспокоенность властей.

"Ситуация если не критическая, то очень тревожная, потому что у нас очень маленький запас свободных коек. Он еще есть, но в других областях - чуть больше. В некоторых областях 10-15%, а у нас - 5-10%, и нам в ближайшее время предстоит принять решение о переоборудовании одного из корпусов в так называемое ковидное отделение, где у нас дополнительно появятся койки, оборудованные кислородом, и мы сможем иметь резерв", - сказал он.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил врио главы региона экс-депутата Госдумы Александра Авдеева.