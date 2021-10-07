"Лукойл" намерен создать крупный газохимический кластер на Ставрополье

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 7 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" планирует создать крупный газохимический кластер на территории города Буденновска на Ставрополье для переработки попутного газа с месторождений Северного Каспия. Об этом глава компании Вагит Алекперов сообщил в четверг журналистам во время рабочей поездки в Буденновск.

"Площадка Буденновска - это та точка, куда стекаются коммуникации с наших месторождений Северного Каспия. Вторая очередь газоперерабатывающего завода и многие другие проекты позволят нам сформировать здесь крупнейший кластер газохимии. Мы уверены, что проект этот реализуем. <...> Компания сегодня вкладывает до 80% своего инвестиционного потенциала именно на территории России", - сказал Алекперов, уточнив, что компания декларировала и реализует проекты освоения Северо-Каспийской нефтегазовой провинции.

"Сегодня уже добывается более 6 млн т нефти, миллиард газа, создана инфраструктура для освоения, для транспорта нефти. Новые проекты ориентированы на увеличение объема производства газа, мы выступаем за то, чтобы это были комплексные проекты. Не просто добыча газа, его подача нашим потребителям, а осушка газа, чтобы жидкие фракции превращались в полиэтилен, полипропилен", - пояснил глава компании.

В четверг в рамках программы развития началось строительство второго комплекса газоперерабатывающей установки завода ООО "Ставролен". Это нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл".