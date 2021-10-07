ФАО регистрирует продолжение роста цен на продовольствие и дефицит производства зерна

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в сентябре вновь выросли на 1,2% по сравнению с августом этого года и более чем на 32% по сравнению с сентябрем прошлого. Такие данные содержатся в распространенном в четверг Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) индексе продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Рост значения индекса в сентябре обусловлен главным образом повышением цен на большинство зерновых и на растительные масла. Цены на молочную продукцию и сахар также повысились, тогда как индекс цен на мясо остался на прежнем уровне, указывается в сообщении ФАО.

Кроме того, прогнозируется, что несмотря на достижение исторического максимума объем производства в мире зерновых окажется ниже уровня потребления. По последним данным ФАО, в 2021 году объем производства зерновых составит рекордные 2 800 млн тонн (включая рис в шлифованном виде), что на 1,1% больше, чем на конец 2020 года. "Однако даже на таком уровне производство не сможет полностью покрыть объем потребления, ожидаемый в сезоне 2021-2022 годов, что приведет к сокращению запасов зерновых в мире", - говорится в опубликованном в четверг документе ФАО "Краткий обзор спроса и предложения зерна".

Индекс продовольственных цен ФАО растет на протяжении более года. В апреле цены на продовольствие достигли максимального значения с 2014 года, а в мае - с 2011 года. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе вернулась тенденция роста. Как поясняют специалисты ФАО, цены формируются исходя из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии.