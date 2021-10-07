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Кабмин изменит правила предоставления субсидий для станкостроителей

Новые правила уточняют порядок проведения отбора производителей, устанавливают сроки размещения информации на едином портале, а также требования к отчетности и контролю за условиями по сделкам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение изменить правила выделения субсидий для станкостроителей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

"Внесем ряд изменений в правила предоставления [станкостроителям] субсидий из федерального бюджета. За их счет наши предприятия будут предоставлять покупателям скидку на свою продукцию", - сказал Мишустин.

Он пояснил, что новые правила уточняют порядок проведения отбора производителей, устанавливают сроки размещения информации на едином портале, а также требования к отчетности и контролю за условиями по сделкам.

"Это позволит обеспечить прозрачность процедур отбора. Он будет проходить по четким критериям, что в итоге позитивно скажется на конкурентоспособности российской продукции и повышении эффективности самих предприятий", - подчеркнул премьер.

Предприятия смогут увеличить загрузку своего оборудования, повысить продажи и, соответственно, доходы, заключил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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