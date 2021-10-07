Кабмин запустит до 2024 года проект по удаленному мониторингу здоровья для пациентов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до 2024 года реализовать проект по организации дистанционного мониторинга ключевых показателей здоровья для ряда категорий пациентов. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"На первом этапе до 2024 года будет реализован пилотный проект по организации дистанционного мониторинга ключевых медицинских показателей пациентов, страдающих артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом", - отметили в секретариате первого вице-премьера.

По словам Андрея Белоусова, слова которого приводит секретариат, использование медицинских помощников позволит снизить риски для пациентов с хроническими заболеваниями за счет мониторинга параметров здоровья.

"Персональные медицинские помощники позволят регистрировать параметры состояния здоровья пациента с помощью портативного и простого в использовании оборудования. Технология позволит снизить риски для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянно держать связь с врачом. Особенно это важно для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах. Помимо этого, проект нацелен на создание новых продуктов и рынков, благодаря чему появляется "вытягивающий" эффект для российских технологий, включая микроэлектронику и электронную компонентную базу, интернет вещей, обработку больших массивов данных, защищенную передачу и обработку данных", - отметил первый вице-премьер.

Как сообщили в секретариате Андрея Белоусова, проект предусматривает создание цифровой платформы для обмена и обработки информации о функциональных параметрах пациентов, полученной от медицинских приборов. Также будут созданы условия для российского производства и создания рынка персональных медицинских помощников. Кроме того, планируется трансформировать диагностический и лечебный процесс, а также создать предпосылки для предиктивной медицины за счет внедрения новых технологий при оказании медицинской помощи. Помимо этого планируется сформировать базу больших данных для развития наукоемких производств и российской фармацевтической промышленности.

О проекте медицинских помощников

По данным секретариата первого вице-премьера, широкое использование персональных медицинских помощников обеспечит повышение доли охваченных диспансерным наблюдением пациентов, позволит своевременно информировать врача о развитии клинически важного события, требующего вмешательства. Для пациентов реализация инициативы также обеспечит удаленный доступ к квалифицированной медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах, что поможет сохранить здоровье и предотвратить острые состояния благодаря своевременной корректировке схемы лечения. Инициатива отрабатывается со страховыми компаниями в рамках ДМС.

Ранее сообщалось, что объем средств, которые выделяются в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы на стратегические инициативы социально-экономического развития РФ, составит почти 1 трлн рублей. Такая информация содержится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, внесенного в Госдуму. На стратегические инициативы в социальной сфере в 2022 году будет выделено 76,4 млрд рублей, в 2023 году - 91,4 млрд рублей, в 2024 году - 102,1 млрд рублей.