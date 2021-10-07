МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Газпром" с облегчением воспринял снижение биржевых цен на газ в Европе в четверг после совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина, состоявшегося днем ранее. Об этом сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

"Мы собрались с коллегами, которые здесь представлены, в комнате для спикеров. И с утра первый возникает вопрос - а какие цены на газ? И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российской Федерации, и после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с облегчением вздохнули и сказали: "Ну, слава богу!" - сказал она.

В ходе торгов на бирже ICE в среду цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах примерно в 12:00 мск превысила $1900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. Уже в четверг к 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м впервые с 29 сентября. По состоянию на 13:06 мск цена газа скорректировалась на уровне $1260.

Всего индекс TTF растерял около 20% к значению предыдущего торгового дня.