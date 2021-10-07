Самолет авиакомпании "Россия" назвали в честь административного центра Ингушетии Магаса

МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Воздушное судно Superjet 100 авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") получило название в честь города Магаса, административного центра Ингушетии, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

"Авиакомпания "Россия" присвоила воздушному судну Superjet 100 (бортовой номер RA-89062) имя Магас - в честь столицы Ингушетии. Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа. Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом, он приступил к полетам по маршрутной сети авиакомпании из Москвы, тем самым обеспечивая удобную стыковку как с собственными рейсами, так и с рейсами материнской авиакомпании "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Как сообщается, самолетам авиакомпании присваивают имена городов РФ, чтобы пассажиры, встречая самолеты "России" в различных аэропортах, могли больше узнать об истории, географии и туристическом потенциале страны.

"Лайнер Superjet 100, названный в честь Магаса, продолжает традицию присвоения воздушным судам "России" имен различных городов нашей страны. Выполняя полеты по региональным маршрутам, именные самолеты рассказывают пассажирам о региональных центрах, курортах, городах воинской славы и трудовой доблести, ключевых промышленных пунктах и городах с многовековой историей", - добавили в пресс-службе.

Магас является самым молодым административным центром субъекта России. Первый камень в строительство современного Магаса был заложен 23 февраля 1994 года, в том же году 15 апреля, президент РФ подписал указ о строительстве столицы Ингушетии. Свое название город получил в честь столицы средневекового Аланского государства (существовало на Северном Кавказе в X-XIII веках), название это имеет ингушское происхождение и переводится как "город солнца". Первое упоминание о Магасе в письменных источниках относится к 943 году.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот" и является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400. Также во флоте "России" полеты совершают лайнеры иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777. "Россия" участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком "Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB".