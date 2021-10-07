Россия за три месяца сельхозгода снизила экспорт зерна на 23%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экспорт зерна из России за июнь-сентябрь 2021-2022 сельскохозяйственного года (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) уменьшился почти на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за август и сентябрь), на 30 сентября 2021 года в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 10,9 млн тонн, что на 22,7% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (14,1 млн тонн)", - сообщили в министерстве.

Объем экспорта пшеницы составил 9,4 млн тонн (на 19,8% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя - 1,4 млн тонн (-32,5%), кукурузы - 0,1 млн тонн (-62,9%).

Ранее Минсельхоз снизил прогноз экспорта зерна в целом в текущем сельхозгоду до 45-48 млн тонн с 51 млн тонн. В 2020-2021 сельхозгоду экспорт составил 48 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.