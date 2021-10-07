Урожай зерновых в Липецкой области в этом году из-за засухи может сократиться на 30%

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области прогнозируют, что в текущем году из-за засушливого лета соберут не более 3 млн тонн зерновых, что почти на 30% меньше уровня урожая 2020 года, когда было собрано 4,3 млн тонн. Об этом в четверг в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" сообщил ТАСС начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

"Прошлый год был рекордным по зерновым, Липецкая область собрала около 4,3 млн тонн зерна, в истории области этого не было никогда. Только однажды до этого собирали 3,3 млн тонн. Но, как всегда, после очень урожайного года происходит естественный спад <...>. Текущий год очень похож по климатическим условиям на 2014 год, когда была засуха, поэтому в районе 3 млн тонн мы соберем", - сказал он.

Он уточнил, что 3 млн тонн зерна, это немного выше среднего многолетнего показателя для региона. Долгих добавил, что осень 2020 года и зима-лето 2021 года оказались очень тяжелыми по климатическим условиям, но аграрии региона сделали все для сбережения урожая. "В прошлом году в это время [первая декада октября] всходов озимых еще не было совсем, они появились ближе в конце октября-начале ноября, поэтому в ноябре-декабре мы начали готовиться к массовому пересеву озимых зерновых культур, что весной и было сделано - пересеяли порядка 75-76% озимого клина <...>. Потом наложилась очень поздняя весна и длинное засушливое лето", - сказал Долгих.

По его словам, в регионе по масличным культурам - сое, рапсу, подсолнечнику - в регионе урожай также будет собран на 10% меньше уровня прошлого года, что связано с засухой: в регионе с июня по сентябрь не было дождей.

По его данным, сейчас в регионе посеяны озимые на площади порядка 360 тыс. га, прошли дожди, озимые в хорошем состоянии. Также в регионе на 18% больше посеяли сахарной свеклы - до почти 111 тыс. га, ее планируется собрать 3,6 млн тонн, что близко к уровню прошлого года. "Рекорда не будет, но не будет и заметной просадки", - сказал Долгих.