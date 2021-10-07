Металлурги пожаловались МЭР на возможное введение принципа take-or-pay при закупках газа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" выразили несогласие с предлагаемым введением принципа "бери или плати" при поставках газа, которое содержится в проекте постановления правительства РФ. Соответствующее письмо, датированное 6 октября, металлурги направили в Минэкономразвития (есть в распоряжении ТАСС). В пресс-службе МЭР агентству подтвердили получение письма.

Согласно проекту постановления "Об утверждении правил поставки газа в Российской Федерации", поставщик газа вправе включать в долгосрочные договоры поставки с покупателями, у которых запрашиваемый к поставке совокупный годовой объем газа составляет 100 млн. куб. м и более, условие об оплате, в соответствии с которым в случае невыборки газа покупатели гарантируют оплату стоимости поставленного газа в объеме фактической поставки, но не менее его стоимости, определяемой исходя из объема газа, установленного долгосрочным договором поставки.

Ассоциация просит МЭР направить проект на доработку. Члены "Русской стали" являются крупнейшими потребителями газа с совокупным ежегодным объемом потребления более 16 млрд куб. м, отмечается в письме.

В настоящий момент проводятся публичные обсуждения проекта постановления и антикоррупционная экспертиза по нему.

"Бери или плати"

"Проектом предусматривается введение принципа take-or-pay ("бери или плати") для потребителей газа и ряд других норм, применение которых приведет к увеличению финансовой нагрузки в том числе и на металлургические предприятия", - говорится в письме "Русской стали".

Введение принципа "бери или плати" создаст риск для реализации запланированных инвестиционных проектов, экономика которых рассчитывалась по действующим правилам, подчеркивают в ассоциации.

"Правила применения принципа take-or-pay должны быть прозрачными, и он может вводиться только при согласии потребителя", - считают в "Русской стали".

Ассоциация ссылается на мировую практику, согласно которой включение такого условия в договоры поставки может происходить только по желанию потребителя, например, в обмен на соответствующие скидки или при условии зеркального включения обязательств для поставщика (deliver-or-pay - "поставляй или плати").

"Соответствующий порядок в текущей редакции проекта не описан, а предложенная разработчиком формула содержит требование оплаты за плановый объем фактически не поставленного газа, что противоречит законодательству РФ о защите прав потребителя и положениям Гражданского кодекса", - отмечается в письме.

Отклонения от суточной нормы

Согласно проекту постановления, "поставщик обязан поставлять, а покупатель получать (отбирать) газ равномерно в течение месяца в пределах установленной суточной нормы поставки газа".

Неравномерность поставки газа по суткам в течение месяца допускается в случаях, предусмотренных договором поставки газа, где определяются минимальные и максимальные суточные объемы поставки, говорится в документе. При этом минимальный суточный объем поставки газа не должен быть более чем на 15% ниже, а максимальный суточный объем поставки газа не должен быть более чем на 8% выше среднесуточной нормы поставки газа.

"Изменение допустимых отклонений от плановых суточных объемов поставки газа приведет к ухудшению режимов работы промышленных компаний", - говорится в письме "Русской стали". При этом ассоциация напоминает, что по действующим правилам, минимальный суточный объем поставки газа потребителю не должен быть более чем на 20% ниже зафиксированного в договоре, а максимальный не должен быть более чем на 10% выше.

Крупные промышленные потребители газа не могут прогнозировать потребность в газе на месяц вперед по суткам со 100% точностью в связи с волатильностью производства, объемы которого зависят от множества меняющихся в течение месяца операционных параметров, режимов работы оборудования и поступающих заявок клиентов, поясняют в "Русской стали".

Ассоциация ссылается на данные металлургических компаний за 2011-2021 годы. В течение этого периода "средние фактические отклонения от плановых суточных объемов потребления газа находятся в диапазоне 10-16% сверх установленного договора".

"Таким образом, действующие правила учитывают специфику работы металлургических предприятий", - подчеркивают в "Русской стали".

Перерасход газа

В проекте постановления также указывается, что в определенных случаях при перерасходе газа "покупатель обязан с даты фиксации перерасхода заключить договор поставки газа с собственником Единой системы газоснабжения или газотранспортной системы (или уполномоченной им организацией), и (при необходимости) договор транспортировки с газораспределительной организацией на объемы, потребленные сверх суточной нормы, предусмотренными действующим договором поставки газа, и оплатить данный объем газа и услуги по его транспортировке с применением коэффициента 1,5 к цене и (или) тарифам, установленным в соответствии с законодательством РФ для субъекта РФ, в котором покупателем был произведен фактический отбор".

Предложенные правила платы за перерасход газа приведут к необоснованному росту финансовой нагрузки на потребителей, считают в "Русской стали".

"Введение данного коэффициента в проекте и материалах к нему никак не обосновано, - отмечают в ассоциации. - В действующих условиях оплата проводится с применением коэффициента 1. Данная практика зарекомендовала себя на рынке и применяется всеми потребителями и поставщиками".

Предлагаемый механизм выплат "неизбежно вызовет многочисленные споры с налоговыми органами по вопросам учета расходов для целей налога на прибыль организаций и вычета налога на добавленную стоимость", считают металлурги.

ТАСС направил запрос в Минэнерго.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.