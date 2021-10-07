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Решетников: стратегические инициативы обеспечат дополнительно 0,3% роста ВВП с 2025 года

Глава Минэкономразвития исходит из того, что в 2024 году "бюджетирование есть"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Реализация стратегических инициатив обеспечит дополнительно 0,3% роста ВВП РФ, начиная с 2025 года, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы оценивали потенциал влияния стратегических инициатив на рост ВВП. Мы исходим из того, что, будучи полностью реализованными, они могут добавить до 0,3% дополнительно к 2025 году.<…> Мы исходим из того, что в 2024 году у нас бюджетирование есть, деньги заложены, все процессы должны развернуться, должны выйти на результаты, которые обозначены. Соответственно, при выходе на эти результаты - плюс 0,3% темпа роста", - сказал Решетников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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