Мантуров считает "критически важным" избежать избыточного доминирования в онлайн-торговле

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. РФ необходимо избежать избыточного доминирования крупных агрегаторов в онлайн-торговле, на которые сейчас приходится почти треть продаж. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Ecomference Rupost Retail Week.

"Нам критически важно не допустить как раз избыточного доминирования больших площадок, агрегаторов. У нас сегодня четыре крупных игрока - Wildberries, Ozon, AliExpress и "Яндекс.Маркет", они занимают 27% всего рынка электронной торговли, то есть почти треть", - сказал он.

"Такая консолидация органична для этапа становления, но дальше конечно же нужно будет балансировать их долю с долей небольших нишевых интернет-магазинов. Это в полной мере перекликается с нашей политикой многоканального развития офлайн-розницы", - добавил министр.

Также Мантуров сообщил, что российским интернет-магазинам следует задуматься о снижении углеродного следа: планировать переход на доставку электромобилями и сокращать применение пластиковой упаковки. "В онлайн-торговле, будем откровенны, избыточно много пластиковой упаковки. Учитывая, что речь идет про молодой сегмент, важно сразу адаптировать его под задачи снижения углеродного следа, которую ставит в первую очередь наш президент", - сказал министр.

"Мы рассчитываем, что в своей стратегии долгосрочного развития вы будете закладывать переход от транспорта, например, на двигателе внутреннего сгорания, к более экологичным моделям на газе, о чем мы говорим, электричестве, в перспективе на водороде", - добавил Мантуров.