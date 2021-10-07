Ленобласть направит инфраструктурные кредиты на дороги в прилегающих к Петербургу районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Ленинградская область направит средства инфраструктурных кредитов в сумме 8,7 млрд рублей на строительство трех дорожных объектов для обеспечения транспортной доступности в районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. Как сообщил в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании законодательного собрания, заявка региона одобрена правительственной комиссией.

"Ленинградской области одобрен инфраструктурный кредит в сумме 8,7 млрд рублей на три проекта. Первый проект - депо Кудрово и развязки в районе депо, второе - это объезд в створе Пискаревского проспекта Мурино - Новодевяткино с выходом на Кузьмолово. И третий проект - расширение дороги КАД - Колтуши до четырехполосного движения. Все три проекта очень важны для Ленинградской области", - сказал Дрозденко.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, Ленинградская область получит инфраструктурный кредит полностью на всю свою дорожную заявку. В ближайшие два года за счет федеральных средств региону будет предоставлено 8,7 млрд рублей под 3% годовых. Кредит рассчитан на 15 лет с возможностью досрочного погашения. Сумма кредита на строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта составит 2,2 млрд рублей, на новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе - 4 млрд рублей, на продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей - 2,5 млрд рублей.

Дрозденко сообщил, что от Ленинградской области принято еще две заявки на участие в конкурсе на распределение инфраструктурных кредитов - под строительство водоочистных сооружений в Волхове и реконструкцию системы коммунального водоснабжения и очистных сооружений Всеволожска.