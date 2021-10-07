Россия рассчитывает на участие "Силовых машин" в модернизации энергообъектов Сербии

ЗЛАТИБОР /Сербия/, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов в четверг заседании российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) заявил, что Россия рассчитывает на активное участие "Силовых машин" в модернизации энергообъектов Сербии.

"Мы высоко оцениваем уровень взаимодействия "Электрохозяйства Сербии" и "Силовых машин", а также ход реновации ГЭС "Джердап-1" и надеемся на продолжение успешного сотрудничества в модернизации энергетического оборудования других энергетических объектов, в том числе ГЭС "Джердап-2" и ТЭС "Никола Тесла", - сообщил он.

"Мы также рассчитываем на участие "Российских железных дорог" и компании "Синара" в создании так называемого Белградского диаметра. Здесь тоже проведена достаточно серьезная работа", - добавил он.

В том числе, по его словам, речь идет об организации внутригородского пассажирского движения на поездах "Ласточка", который прорабатывают российские компании "Группа "Синара" и ОАО "РЖД".