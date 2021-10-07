Оператор ГТС сообщил, что транзит газа через Украину сократился за девять месяцев на 17,2%

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа за 9 месяцев 2021 года составил почти 32,7 млрд куб. м, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сказано в сообщении компании "Оператор ГТС Украины" в четверг.

"Транзит природного газа через Украину за 9 месяцев 2021 года составил 32,666 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки составил 119 млн куб. м", - говорится в нем. За 9 месяцев 2020 года транзит составлял 39,5 млрд куб. м.

Как отметили в компании, за три квартала текущего года через Украину в Словакию было поставлено 20,314 млрд куб. м, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м. Глава компании Сергей Макогон заявил, что Киев предлагает дополнительно до 80 млн куб. м транзитных мощностей в сутки. "Однако результаты аукционов демонстрируют, что "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - утверждал он.

Макогон подчеркнул, что в настоящее время ГТС страны используется менее чем на треть от проектной мощности. "Эти незадействованные мощности вдвое превышают мощности "Северного потока - 2" и могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС", - добавил он.

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более 7 млрд долларов. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В связи с этим транзит газа через Украину в Венгрию был приостановлен.