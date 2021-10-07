Инициатива технологического предпринимательства позволит создать 30 тыс. новых стартапов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. рабочих мест. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя решение правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив.

Чернышенко отметил, что основная цель инициативы - создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг университетов для формирования пула быстрорастущих технологических компаний.

"В мире, по статистике, около 25% всех стартапов рождаются в университетах, в России таких - только 3%. У нас большой потенциал для развития, поэтому очень важно обеспечить дальнейшее продвижение научных идей, открытий, вывести их на российский и международные рынки. Реализация инициативы технологического предпринимательства в университетах позволит нам создать не менее 30 тыс. новых университетских стартапов и 150 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, суммарно привлечь 180 млрд рублей на ранних стадиях студенческих стартапов", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что инициатива состоит из четырех направлений. Это вовлечение студентов в работу через современные игровые assessment-технологии, интенсивы, деловые игры, бизнес-тренинги, проводимые в вузах. Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе с 2022 по 2024 год будет запущена сеть из 15 таких студий. В них будут обучены команды и сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах. Основная задача - помочь командам технологических энтузиастов вывести свои продукты на рынок.

В рамках инициативы планируется и поддержка вузов за счет грантов на создание стартапа по программе "Студенческий стартап". Для большей погруженности студентов в процесс создания и развития собственного бизнеса решается вопрос о предоставлении им годового академического отпуска, добавили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко уточнил, что важной частью этой работы будет и поддержка начинающих технологических предпринимателей опытными инвесторами. В рамках инициативы прорабатывается набор долгосрочных стимулов для прихода инвесторов поздних стадий в самые ранние через предоставление длинных займов под низкий процент для инвестирования в студенческие стартапы.

Ранее Чернышенко заявил, что правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года.