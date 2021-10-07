Татарстан получит инфраструктурный кредит на Вознесенский тракт и Горьковское шоссе

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Татарстан получит бюджетный инфраструктурный кредит на три проекта в области дорожного строительства. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В составе заявки по программе финансирования через инфраструктурные кредиты включены объекты дорожного строительства", - сообщили в пресс-службе. Общая сумма одобренного кредита составляет 10,42 млрд рублей.

В частности, 6,1 млрд рублей будет направлено на строительство магистральной дороги "Вознесенский тракт" - от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Общая стоимость проекта составляет 12,27 млрд рублей. Еще 3,1 млрд рублей потратят на реконструкцию Горьковского шоссе. "Речь идет о реконструкции шоссе до шести полос", - уточнили в пресс-службе. Еще 1,2 млрд рублей предусмотрен на обеспечение проезда по улице Осиновской.

"Проекты планируется реализовать до 2025 года при наличии бюджетного финансирования", - отметили в пресс-службе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.