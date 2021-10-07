Первый полет самолета "Байкал" состоится в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Первые опытные полеты самолета "Байкал" состоятся до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Максим Харин в ходе форума "Санавиация" в четверг.

В начале июля исполнительный директор УЗГА Сергей Федоров сообщал, что самолет "Байкал", который должен сменить советские "кукурузники", может совершить свой первый полет в 2021 году.

"На данный момент самолет в проработке, в этом году состоятся первые опытные полеты, первые испытания", - сказал Харин.

Он также уточнил, что в данный момент компания ведет работу с возможными эксплуатантами самолета.

Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 м.