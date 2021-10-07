Борисов: соединенный с "Турецким потоком" газопровод открыл для Сербии новые возможности

ЗЛАТИБОР /Сербия/, 7 октября. /ТАСС/. Завершение строительства на территории Сербии газопровода, соединившего "Турецкий поток" и газотранспортную систему Венгрии, дает Сербии новые возможности для развития, заявил журналистам в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам заседания заседании российско-сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

"Наша совместная работа по завершению строительства сербского участка газопровода и запуск его в эксплуатацию обеспечила на долгосрочный период энергетическую безопасность Сербии", - сказал он.

"И помимо надежных и гарантированных поставок необходимых Сербии объемов газа, это предоставило возможность развивать новые направления, в том числе, нефте- и газохимию, что в свою очередь обеспечит дополнительный вклад в развитие сербской экономики", - пояснил он.

Как сообщили журналистам несколько участников межправкомиссии, на заседании, в частности, затрагивался вопрос о приватизации сербской HIP-Petrohemija.