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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 72 руб. впервые с 16 июня - данные торгов.

Ростех построит в Башкирии двигателестроительный завод для "Газпрома"
Ввести в строй комплекс планируют до конца 2024 года
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