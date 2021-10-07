Эксперимент по онлайн-продаже вина из России начнется не позже 31 марта 2022 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Почта России" установила 31 марта 2022 года целевым сроком начала эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла.

"Базой для эксперимента является законопроект. Он двигается Минфином через правительство РФ. То есть если бы он был вчера, мы бы начали раньше. Учитывая логистику прохождения закона, ориентируемся на 31 марта - это целевой срок", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о проведении эксперимента по розничной торговле российским вином через сайт "Почты России" с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года.

В августе Минфин РФ предложил провести с 1 января 2022 года эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Сроки проведения эксперимента определяются правительством РФ. В рамках эксперимента доставка покупателю приобретаемого вина осуществляется на территории города федерального значения Москвы и в Московской области. Согласно предложению Минфина, правительство РФ может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка покупателю приобретаемого вина России в рамках эксперимента.