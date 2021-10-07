Свыше 1 млрд руб. принесет реализация прогнозного плана приватизации имущества Подмосковья

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 20 объектов вошли в прогнозный план приватизации имущества Московской области на 2022-2024 годы. Ожидаемые поступления в бюджет региона от их реализации превысят 1 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

В четверг депутаты Московской областной думы приняли в трех чтениях закон о прогнозном плане приватизации областного имущества на 2022-2024 годы.

"В перечень имущества Московской области для приватизации на 2022-2024 годы вошли 18 объектов, расположенных в 14 городских округах Подмосковья. Это четыре объекта недвижимости, которые ранее занимали учреждения здравоохранения в городских округах Дмитровский, Луховицы и Павловский Посад, три объекта в городских округах Воскресенск, Щелково и Сергиево-Посадский, где располагались образовательные учреждения, один объект в Воскресенске, где размещалось социальное учреждение для подростков, а также 10 комплексов бывших детских оздоровительных лагерей на территории Подмосковья, которые были приняты в собственность Московской области", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

Она добавила, что объекты будут реализованы на торгах в целях пополнения доходной части бюджета Московской области и направления средств на социальные нужды. По предварительным расчетам, ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества составят свыше 1,1 млрд рублей.