Эксперт считает, что проблемы с газом в Европе останутся на всю зиму

"Сейчас запасы газа низкие везде. Энергетический кризис глобальный, потому что газа мало, а Азия потребляет все больше. Запасы делаются на зиму с весны, отопительный сезон закончился поздно в этом году, и низкие резервы наблюдаются во всем мире - в Китае, Японии, в Европе, - в том числе и по коммерческим соображениям. Поскольку цены начали расти с начала года, покупать было невыгодно, запасы не делали, ожидая, что цены опустятся", - разъяснил эксперт. "В итоге накануне зимы все оказались с низкими запасами, и это тоже дополнительный фактор к росту цен", - указал он.

Табарелли упомянул и о технических проблемах России, начиная с сибирских пожаров, которые привели в снижению поставок российского газа. "Не стоит забывать и о проблемах транзита через Украину", - добавил собеседник агентства. Он полагает, что с запуском "Северного потока - 2" и разрешением всех сложностей с регулирующими нормами цены сразу упадут, "но это займет время". "Многое зависит от того, какой будет зима, и действий России. Россия заинтересована, чтобы Европа вышла из этого кризиса. Европа заинтересована в помощи, но проблемы у энергетического рынка будет сохраняться всю зиму", - убежден эксперт.