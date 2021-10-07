Эксперимент по интернет-торговле рецептурными препаратами стартует с 2022 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Эксперимент по интернет-торговле рецептурными лекарствами может начаться с 2022 года в трех регионах. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Ecomference Rupost Retail Week.

"Как вы знаете, в ближайшее время, а если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь в передовиках и многие на нас смотрят, и Европа в том числе, и ждут того, как этот эксперимент будет реализовываться на практике", - сказал он.

"Определены пилотные регионы - это Москва, Московская и Белгородская области. И вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована", - добавил министр. Он пояснил, что речь идет о системе прослеживания движения препаратов, прошедшей апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов.

С 1 сентября вступил в силу новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов, согласно которому несетевые аптеки могут дистанционно торговать лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах. Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года.