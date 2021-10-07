BMW повысит цены на автомобили в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Автоконцерн BMW объявил о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили в РФ в среднем на 2,1%, сообщила пресс-служба компании. Изменение цен коснется автомобилей, произведенных с 1 ноября 2021 года.

"Повышение рекомендованных цен затронет автомобили производства с 1 ноября 2021 года и в среднем составит 2,1%", - говорится в сообщении.

Стоимость моделей BMW X4, BMW Х5, BMW Х6 и BMW Х7, а также отдельных модификаций BMW 3 серии и BMW X3 повышается с 1 декабря текущего года. Новые рекомендованные розничные цены на большинство модификаций BMW X3 будут действовать для автомобилей производства с 1 января 2022 года.

"Вместе с изменением цен возобновлено предложение некоторых опций и исполнений, которые ранее были недоступны", - добавили в компании.