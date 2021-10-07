На поддержку аграриев Кабардино-Балкарии в 2021 году направили более 2,24 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Более 2,24 млрд рублей направлено на поддержку агропромышленного кластера Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году, возможно увеличение суммы до конца года. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

"Предусмотренный на текущий год объем бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии составляет свыше 2,24 млрд руб., в том числе из федерального бюджета - свыше 2,12 млрд рублей, республиканского бюджета - порядка 0,12 млрд. При этом возможно увеличение суммы по мере подписания до конца текущего года новых соглашений", - сказал Сижажев.

Министр отметил, что на сегодня освоение бюджетных средств составляет 1,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,6 млрд, из бюджета республики - порядка 100 млн рублей. "Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии нацелен на развитие всех отраслей, поэтому господдержка направляется на развитие растениеводства, животноводства, мелиорации, отдельных направлений пищевой перерабатывающей промышленности. Кроме того, на развитие сельхозкооперации и малых форм хозяйствования, а также на развитие сельских территорий",- добавил он.

Ранее сообщалось, что в республике продолжается внедрение кластерного подхода в развитии интенсивного садоводства, выращивания ягод и овощей. По показателю объема сельскохозяйственной продукции на душу населения КБР заняла первое место среди субъектов в СКФО. В истекшем году сельскохозяйственным товаропроизводителям республики были предоставлены субсидии более чем на 2,5 млрд рублей.